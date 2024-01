Animateurs, mini-club, fitness… les clubs recrutent !

Dans ce contexte, assurer le retour de saisonniers déjà formés au fil des saisons n’est plus une option. Tous l’ont bien compris.



« A la fin de la formation de nos apprentis, nous allons regrouper l’ensemble des animateurs que nous ferons partir cet été dans nos clubs pour un gros séminaires de 3 jours en Vendée, début avril. L’idée est qu’ils se connaissent, c’est une nécessité absolue de créer du lien , un lien fort pour qu’ils se sentent complètement intégrés », explique Patrice Caradec.



« Nous fidélisons les saisonniers grâce à notre mangement de terrain et de proximité, à la formation continue proposée et aux opportunités d'emplois et d'évolution tout au long de leur carrière » , explique Christophe Lavail, directeur des clubs de TUI France.



Chez Fram, la fidélisation passe par « des parcours de formations solides qui leur permettent d'acquérir de la compétence tout en se diplômant, et offrent des perspectives d'évolution à court et moyen terme » , liste Mathieu Benedico, responsable du service Hotels Clubs de Fram, avant d’ajouter : Mais surtout, en construisant une relation individuelle basée sur la confiance et la transparence. Chacun de nos 500 collaborateurs est suivi, accompagné, écouté tout au long de sa saison. Ce lien fort entre les équipes de terrain et les équipes support du siège a toujours constitué le cœur de notre ADN et ces jeunes issus de la génération Z y sont sensibles. »



En plus de la formation, Belambra Clubs propose une évolution rapide. « Notre groupe permet aussi une mobilité géographique, une bonne occasion de découvrir les plus beaux endroits de France tout en travaillant, et ce toute l'année ! Nous avons la chance de proposer des postes en saison toute l'année et la possibilité de cdi pour les collaborateurs qui le souhaitent », détaille Mélanie Fontugne.