Eco Club : Alpitour France présente son nouveau concept

Alpitour France renforce son engagement pour unavec le lancement des Eco Club, un concept novateur qui allie vacances économiques et respect de l'environnement . Ce concept repose sur: Destinations accessibles en moins de 4 heures de vol sans escale, limitant ainsi l'empreinte carbone.: Formule tout inclus dans des hôtels 3* et 4*, choisis pour leur confort et leur proximité avec des sites culturels exceptionnels, permettant une immersion enrichissante.: Partenariat avec l’association « a Tree for You » pour compenser les émissions de carbone, et collaboration avec des hôteliers engagés dans des programmes Zéro Plastique et d'approvisionnement local.Les agents de voyages peuvent désormais réserver les séjours Bravo Club sur leurs plateformes de réservation, via Orchestra.