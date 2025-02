Alpitour : le géant italien pourrait changer de pavillon !

Connu en France, pour sa filiale Bravo Club, le géant italien a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros (+7%) et un EBITDA d'environ 138 millions.De son côté, MSC n'est pas qu'un croisiériste. La famille Aponte, son propriétaire, possède le réseau d'agences de voyages Bluvacanze.Lors du rachat en 2011, l'entreprise comptait plus de 700 agences. Un réseau qui a été divisé par 2, pour atteindre 320 agences associées et 580 affiliées.Car l'opération pourrait entrainer des distorsions de concurrence et Bruxelles devra scruter de près le dossier.Avant d'en arriver là, le croisiériste devra revenir à la charge et convaincre Tamburi de vendre son joyau.