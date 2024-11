Oui ! Sur un Eco-club, nous limitons l’engagement terrestre à 30 voire 50 chambres maximum en ciblant des établissements plutôt 3 - 4 étoiles. L'équipe d’animation est plus light, tout en gardant quand même les fondamentaux des clubs.



Les Eco-Club sont plutôt tournés vers la destination et la culture. Nous ne souhaitons pas vendre simplement un esprit club, nous voulons vendre une destination.



Les animateurs vont connaître les fondamentaux comme le fitness, et ils vont proposer les activités classiques d'un club, sans les traditionnels spectacles, mais avec davantage de balades en dehors de l’hôtel.



Enfin nous demandons un engagement très fort aux hôteliers en termes d’éco-responsabilité sur le tri des déchets, le zéro-plastique, la préservation de l'eau, et le sourcing des aliments que nous souhaitons locaux.



C’est un concept qui nous permet d'être plus économique pour le client, tout en étant plus respectueux de la nature. Et sur la partie vol, enfin, nous compenserons les émissions grâce au partenariat que nous avons noué avec A Tree for You.



Avec cette gamme de clubs que nous souhaitons : éco comme économique et éco comme éco-responsable, nous répondons à une demande de la distribution qui souhaite ce type de produits.