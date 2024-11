Le tour-operating, l'avenir des compagnies aériennes ? [ABO]

"un créneau extrêmement lucratif",

Elles s'y mettent toutes ! Easyjet , British Airways, Air France Transavia , Emirates... Les compagnies aériennes ne vendent plus seulement que des vols secs.Elles se sont dotées de leur propre site de vente de packages. Elles proposent ainsi des séjours qui combinent vols et hébergement et aussi parfois transfert, location de voiture et excursion.Outre-Manche, elles avancent leurs pions et prennent des parts de marchés. Comme le souligne un article de Skift , à l'image d'Easyjet et de British Airways, les plus grandes compagnies aériennes britanniques ont trouvébénéficiant aussi de la disparation d'un des tenors du secteur, Thomas Cook en 2019. L'activité vacances d'Easyjet a réalisé un bénéfice avant impôts de plus de 122 millions de livres en 2023, soit plus d'un quart du bénéfice total du groupe. La compagnie s’est fixée pour objectif de doubler ce chiffre d’ici 2028. Elle a d'ailleurs dès le lancement de cette offre en 2019, recruté un ancien cadre de TUI.Jet2, devenue la troisième compagnie aérienne du Royaume-Uni fait aussi partie des plus grands voyagistes du Royaume-Uni poursuit le journal d'information.