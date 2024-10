Kappa Sélection : Boomerang contre attaque face à Booking !

Les Clubs Coralia ne sont pas en reste, avec là aussi deux nouveautés : aux Emirats Arabes Unis, le Club Coralia Royal M Fujairah Beach Resort 5 * et au Maroc, le Club Coralia Marrakech Ryads Parc & Spa 5 *.



Quant aux animations, une initiation au Street Art sera proposée pour la première fois aux adolescents dans deux clubs Coralia en Espagne. Le système entière digitalisé - bombes de peinture connectées, et écrans - permettra de récupérer l'œuvre au format numérique.



Enfin, Boomerang qui souhaite former 100 animateurs lancera son propre campus qui délivrera une formation diplômante de niveau 4 Animateur Loisir Tourisme.



Cet hiver, 6 Club Eldorador sont aussi programmés : au Mexique, Maroc, Thaïlande, Fuerteventura, et en Tunisie. Le Club Eldorador The Mirage Resort & Spa * en Tunisie restera notamment ouvert cet hiver.



Là aussi, le contenu des animations et expériences à vivre a été étoffé. Tournés vers le sport, les Clubs Eldorador s'ouvrent au bien-être avec le recrutement de coachs de Yoga, de Tai-chi et de méditation.



Le recrutement d'artistes permanents et professionnels va également être renforcé pour développer la qualité des spectacles et proposer de nouvelles animations aux vacanciers (cirque, acrobaties). Enfin pour les adolescents, la journée Digital Detox, testée sur un club, sera étendue. Le principe : passer une journée déconnectée pour vivre des activités communes.