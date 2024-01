Boomerang revient très fort !

roulé leur bosse

La brochure est donc épaisse. Quelque 300 pages de papier glacé en quadrichromie, claires, précises, faisant à l’immense majorité, rêver. De quoi ? De vacances bien-sûr.Mais quelles vacances ? En fait, avec Boomerang, on a le choix tout d’abord entre trois catégories de villages clubs au nom prestigieux, tombés dans l’escarcelle du voyagiste après quelques tribulations sous d’autres enseignes qui leur ont donné la patine, l’expérience et la compétence de ceux qui ont «».Des qualités d’autant plus enviables que la concurrence ne désarme pas et que les Bravo et autres Lookea… ne désarment pas non plus et se positionnent sur des créneaux comparables.Pour les plus haut de gamme de ces 108 clubs éparpillés sur 41 destinations, c’estqui domine. Confort, convivialité, florilège de sports, gastronomie…pour des couples ou toute la famille, les clubs Eldorador ont surtout élu domicile sur le bassin méditerranéen et quelques destinations lointaines comme le Mexique, et depuis peu la Thaïlande, au KhaoLak de Phuket plus exactement d’où les premiers clients viennent de revenir très satisfaits. Il faut dire que les séjours se passent en 5 étoiles !A l’opposé, ne sacrifiant rien en matière de qualité, lesciblent toujours une clientèle cherchant à maîtriser son budget tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive criblée d’activités sportives (dont la « break dance ») et d’activités ludiques mais permettant aussi le repos et la détente.Idéales pour les familles avec enfants qui ont leur Kid’ club et les ados qui peuvent décider de leur programme d’activités quotidiennes de façon collégiale, les formules Coralia restent fidèles (comme les autres) au tout compris et comptent 3 nouvelles destinations en Espagne :