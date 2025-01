Boomerang Voyages : lancement d'une nouvelle marque en mars ?

Le plus gros bataillon de nouveautés est toutefois apporté par Club Coralia qui s’enrichit de 15 établissements (Corfou, Egypte, Baléares, Canaries, Sicile, Maroc et Turquie).



Là encore, l’imagination est sans limite et pour continuer à se démarquer, Club Coralia innove avec quelques activités plus ou moins insolites.



Outre les tournois de e-sport sur consoles et les soirées-jeux animées par Intelligence Artificielle, elle développe le lancer de haches (!), déjà testé en Grèce et qui, face au succès, est proposé cet été en Corse, au Monténégro ou en Croatie.