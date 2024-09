Boomerang : Gianluca Martini (ex-MSC) succède à Philippe Sangouard

Olivier Kervella, président du groupe NG Travel annonce dans un communiqué de presse la nomination de Gianluca Martini en tant que Directeur Commercial de Boomerang Voyages à compter du 1er octobre 2024.



Gianluca Martini a notamment travaillé pour plusieurs grands groupes de l’industrie du tourisme tels que Donatello, Costa Croisières et plus récemment chez MSC Croisières.



Gianluca Martini avait été récemment nommé Directeur des Opérations et du Développement Commercial au sein de la compagnie de croisières.