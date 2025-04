La Tunisie en tête, les USA en embuscade, et un marché porté par des clientèles à deux vitesses [ABO]

Au-delà de la Tunisie, plusieurs zones géographiques affichent de belles performances :



• Grèce : une valeur sûre, bien positionnée pour l’été.

• Égypte et Maroc : en forte relance, portés par la recherche de soleil hivernal et de tarifs compétitifs.

• Espagne et Italie : plébiscitées, malgré une pression tarifaire croissante (notamment en Espagne, où les hôteliers profitent du retour massif de la clientèle britannique).

• Asie et Amérique latine : tirent parti de la demande long-courrier, particulièrement sur le segment premium.

• Pays nordiques : en léger recul, affectés par des prix jugés trop élevés.



Voyamar mise également sur l’Afrique du Sud pour l’hiver, profitant d’une parité monétaire avantageuse, tandis que Mondial Tourisme enfonce le clou en Laponie, avec l’ouverture d’un nouveau Mondi-Club en décembre.