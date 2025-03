Mondial Tourisme recrute trois nouvelles responsables régionales

Nous sommes ravis d'accueillir Valérie, Marine et Chloé au sein de notre équipe. Leur expertise et leur enthousiasme seront des atouts précieux pour renforcer notre présence sur le territoire et accompagner nos partenaires dans leur développement

Valérie Caspar prend en charge la région Est. Elle bénéficie de six années d'expérience au sein du service commercial groupe de Marmara et a également occupé d'autres fonctions dans le secteur. Arrivée en décembre 2024, elle met à profit sa connaissance approfondie des besoins des agences de voyages. Marine Vanneyre est nommée responsable de la région PACA. Diplômée d'un MBA de l'ESCAET d'Aix-en-Provence, elle apporte « un regard neuf » ainsi que des compétences en gestion et développement commercial. Chloé Ribeiro , pour sa part, devient responsable des régions Paris, Centre et Normandie. Diplômée de l'INSEEC, elle possède une solide formation en commerce et se distingue par sa passion pour le tourisme., directeur de l’équipe commerciale Mondial Tourisme , s’est exprimé : «. »