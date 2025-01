Mondial Tourisme veut s'imposer en Egypte

« Aujourd'hui les chiffres sont vraiment bons. Sur place, ça bouge. Beaucoup de pays européens sont revenus en Egypte, notamment les Italiens et les Espagnols »,

« Depuis la disparition de FTI, tout le monde a une vue sur l'Egypte »

« En termes d'infrastructures, les hôtels sont vraiment très beaux, les bateaux ont été rénovés pendant le Covid. Aujourd'hui, les prestations sont de qualité »,

Sans avancer de chiffres, Mondial Tourisme affirme que l’Egypte fait partie de son Top 5.Si la destination a connu un gros coup de frein depuis le 7 octobre 2023 et la reprise du conflit entre Israël et le Hamas, depuis elle a retrouvé son public.affirme Selatt Erdogan., reconnait le directeur commercial de Mondial Tourisme.Le TO voit le potentiel de la destination.poursuit Selatt Erdogan, qui souhaite à travers cet éductour