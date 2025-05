Dahabeya Égypte dévoile sa programmation 2026

La Dahabeya Mabrouka, annoncée pour 2026, viendra enrichir la flotte de Dahabeya Égypte avec un positionnement haut de gamme. Classée, cette unité comportera seulement huit cabines, permettant un service personnalisé et un niveau de confort renforcé. Le navire adoptera un itinéraire exclusif incluant uneCette extension intégrera: une nuit sur place dans un hébergement sélectionné, l’accès au spectacle son et lumière, ainsi qu’une visite matinale du site avant l’arrivée des groupes, offrant une expérience plus intime. Le choix de cet itinéraire vise une clientèle attirée par des circuits culturels calmes et une navigation plus exclusive.Avec ce lancement,confirme sa volonté d’élargir son offre vers un tourisme fluvial plus personnalisé. L’ajout de la Mabrouka complète une flotte qui comptait déjà trois unités en 2025 : la Sekhmet (18 cabines), la(12 cabines) et la Yalla Bina (10 cabines), chacune associée à des itinéraires spécifiques entre. Ce nouveau navire poursuit la dynamique enclenchée, renforçant la segmentation de l’offre entre croisières classiques et propositions premium.