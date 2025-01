Éductour sur le Nil : La Dahabeya Sekhmet, une immersion professionnelle au cœur de l’Égypte

Entre apprentissage et découverte



Cette croisière est bien plus qu’un voyage d’agrément : c’est une immersion complète dans l’univers de vos futurs clients. À bord de la, vous profiterez de l’intimité et du confort d’une dahabeya traditionnelle, tout en explorant les trésors culturels et historiques de l’Égypte. Chaque instant, entre découvertes et moments de détente, enrichit votre compréhension de cette destination mythique.