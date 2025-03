Le Grand Musée Egyptien et les croisières Caire et Haute Egypte avec Dahabeya Egypte

Le GEM ne se contente pas d’exposer des trésors : il vous invite à les découvrir de manière interactive et ludique !



● Le GEM Discovery Challenge : Une chasse au trésor grandeur nature

En famille ou entre amis, participez au GEM Discovery Challenge ! Résolvez des énigmes, suivez des indices disséminés à travers le musée et partez à la recherche d’un trésor caché. Une aventure palpitante, où les plus malins repartiront avec une récompense exclusive !



● GEM Children Museum : L’histoire à hauteur d’enfant

Offrez à vos enfants une expérience unique avec le GEM Children Museum, un espace spécialement conçu pour les 6-12 ans. Grâce à une visite interactive de 45 minutes, animée par des guides passionnés, ils découvriront l’histoire des pharaons à travers jeux et animations immersives. Disponible en anglais et en arabe, c’est l’activité idéale pour éveiller leur curiosité !



Dès le 3 juillet 2025, ne manquez pas cette occasion unique !