Croisières Dahabeyas – Égypte 2025/2026 : plus qu’un voyage, une remontée du temps portée par le vent

L’esprit Dahabeya : raffinement, lenteur, exclusivité

Un produit de niche qui séduit par :

● Des navigations lentes, douces et écoresponsables

● Des guides égyptologues francophones passionnants

● Des itinéraires immersifs et modulables

● Une offre claire, accessible et pensée pour la vente directe

À mille lieues des croisières de masse, les Dahabeyas offrent un luxe rare : celui du. Ces voiliers traditionnels naviguent sans moteur entre Louxor et Assouan, offrant une parenthèse enchantée entre palmeraies, temples oubliés et villages nichés le long du Nil.