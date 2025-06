Mondial Tourisme convie 25 agents de voyages en République Dominicaine

Le voyage d’étude a permis aux agents de voyages de visiter deux établissements sous label Mondi Club : le Mondi Club Grand Sirenis 5* et le. Ces clubs incarnent la stratégie de développement du tour-opérateur sur la République Dominicaine, où il déploie une politique d’engagement forte. Cette dernière repose notamment sur la pré-achat des prestations hôtelières, assurant ainsi des stocks disponibles en temps réel sur les plateformes Orchestra, Speedmedia et l’Espace Pro de Mondial Tourisme.Outre ses clubs exclusifs, le TO accentue sa présence sur leavec deux partenaires majeurs : le. Cette montée en gamme s’inscrit dans une volonté de diversifier l’offre et de répondre à une clientèle à la recherche de prestations premium, sans renier les fondamentaux du produit club.L’opération est soutenue par unavec Air Caraïbes , garantissant une solution aérienne solide vers la destination. Le programme, alternant visites professionnelles et temps de découverte, incluait également une, renforçant ainsi l’adhésion des agents de voyages à l’offre globale de Mondial Tourisme.