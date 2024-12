Passeport : la République Dominicaine simplifie les formalités d'entrée !

Les formalités d'entrée en République Dominicaine s'assouplissent. ]b



Pour se rendre dans le pays, les voyageurs doivent être en possession d'un passeport valide.



Jusqu'ici le passeport devait présenter une validité de 6 mois après la date de retour. Désormais, cette condition disparait, il suffit que le passeport soit valide pendant toute la durée du séjour. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er décembre 2024 et s'appliquera pendant un an jusqu'au 30 novembre 2025.



"En référence à ce qui a été établi dans l'article 2 de la Résolution No. DGM-01-2024, en date du 31 mai 2024, il est ordonné d'autoriser l'entrée en République Dominicaine des ressortissants des pays membres de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Brésil, du Chili, de l'Argentine, de la Colombie, de l'Équateur, ainsi que des ressortissants d'autres pays disposant de la capacité légale d'entrer dans les pays mentionnés. Ces ressortissants seront admis uniquement à des fins touristiques et avec des passeports valides et en cours de validité, à condition que ces derniers restent valides pendant leur séjour et au moment de quitter le territoire dominicain" indique un document officiel.