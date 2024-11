Santiago de los Caballeros, une autre facette de la Rep Dom

« Nous allons pousser cette nouvelle liaison vers Santiago en plus de Saint-Domingue et Punta Cana, car elle va permettre aux tour-opérateurs et ceux qui travaillent avec la destination d’envisager de nouveaux produits et de nouvelles combinaisons », explique Mercedes Castillo.



Avec cette liaison, ajoute-t-elle, « on peut envisager de nombreux circuits comme arriver à Santiago, ville de traditions, de culture et profiter également de la nature des parcs nationaux, de la côte nord si authentique et ensuite redescendre vers le sud et redécoller de Saint-Domingue ou Punta Cana. »



« Toutes les combinaisons sont possibles , nous confirme Maria Garzón. Nous avons depuis Madrid deux vols par semaine vers Santiago de los Caballeros, 3 jours par semaine vers Punta Cana et Saint-Domingue en quotidien.



Vous avez aussi la possibilité d’un « open jaw » à Madrid pour visiter la ville. Nous proposons des tarifs très intéressants sur le marché, ainsi que des promotions et nous travaillons beaucoup avec les tour-opérateurs ».