Crises et consolidation : comment le transport aérien se réinvente [ABO]

En parallèle, la concentration du marché pose des questions de régulation. La Commission européenne a récemment demandé des contreparties jugées excessives par IAG pour le rachat d’Air Europa, ce, afin de préserver la concurrence sur certaines liaisons clés.



De rares grandes compagnies comme Emirates n’éprouvent pas le besoin de faire partie d’une alliance et préfèrent conserver leur indépendance tout en coopérant avec tout le monde ou presque.



A terme, cette approche ne sera possible que pour des compagnies ayant une taille critique importante et/ou présente sur des marchés à faible coût du travail et/ou subventionné (Asie centrale/ Chine, etc.).



Néanmoins, la poursuite de la globalisation dans le transport aérien présente des avantages majeurs.



L’élargissement des alliances et des accords bilatéraux améliore l'efficacité des réseaux aériens et optimise la gestion des ressources, réduisant ainsi les coûts d'exploitation pour les compagnies et les prix pour les consommateurs.



De plus, la globalisation stimule la compétition entre alliances, ce qui pousse les compagnies aériennes à innover, à améliorer leurs services et à chercher de nouveaux partenaires.



Dans ce contexte, certaines compagnies comme TAP en Europe ou Air Astana en Asie centrale sont des cibles déjà identifiées.



D’autres compagnies plus petites et nationales comme Corsair et Air Caraïbes-French Bee devront à un moment ou un autre trouver un actionnaire majoritaire en lien avec le secteur.



Faute d’intéresser d’autres compagnies pour une question de taille, on peut très bien imaginer le retour du tout intégré comme ce fut le cas dans les années 80-90 avec Nouvelles Frontières.



Le transport aérien va continuer d’évoluer dans un environnement en mutation devant faire face à des défis environnementaux, technologiques et concurrentiels extrêmement couteux qui seront en grande partie payés par les passagers.



Espérons que les regroupements de compagnies, actuels et à venir, permettent au secteur de définir un modèle économique durable et résilient dans l’intérêt des passagers et des actionnaires, mais certainement moins des employés...