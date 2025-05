Sabre étend son offre NDC avec le contenu d’Air France-KLM

L’intégration de notre contenu NDC à la plateforme Sabre représente une étape importante dans notre stratégie de distribution

L’activation du contenu NDC d’Air France et de KLM reflète l’évolution vers un environnement de distribution plus moderne et plus souple

La plateforme de contenu multicanal de Sabre inclut désormais les offres NDC d’Air France et de KLM. Cette intégration offre aux agences de voyages utilisant Sabre un accès à des options supplémentaires, notamment des tarifs plus compétitifs grâce à la tarification dynamique et à des promotions exclusives.», a déclaré Angus Clarke . Cette collaboration permet également de proposer des, comme les offres groupées siège et Extra SAF. Les voyageurs bénéficient ainsi d’un choix élargi tandis que les agences partenaires accèdent aux meilleures offres en temps réel.facilite la comparaison et la réservation entre différents modèles commerciaux aériens. En unifiant diverses sources de contenu, telles que les contenus ATPCO/EDIFACT, les offres des compagnies low-cost et les flux NDC, Sabre simplifie le travail des agences tout en élargissant leur gamme d’offres., a souligné : «». Sabre affirme également donner accès aux contenus NDC de plus de compagnies aériennes que tout autre système global de distribution, consolidant ainsi sa position de leader technologique dans le secteur du voyage.