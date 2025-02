C. Lefort (Sabre) : "Les GDS sont en train de créer de nouveaux GDS, de vraies marketplaces" [ABO]

Sur le marché français, le rail est incontournable. Il est une alternative à l'avion pour les entreprises qui ont de vrais objectifs en termes de développement durable.



Sabre a été le premier GDS à proposer aux agences les offres Ouigo Essentiel et Ouigo Plus.



Ensuite, nous sommes capables de faire de la comparaison multimodale, c'est-à-dire que sur des routes éligibles au rail, nous montrons les différences entre prendre le train et prendre l'avion, principalement en termes d'émission de CO2, mais ça peut être aussi le tarif, le confort du voyageur.



L'idée encore une fois est de proposer une alternative qui peut avoir du sens pour le voyageur final et ne pas lui imposer du rail parce que c'est plus vertueux, ou de l'avion parce que c'est plus rapide, mais le laisser choisir, tout ceci encadré évidemment par la politique voyage de l'entreprise.

Quand on dit GDS aujourd'hui, ça fait un peu dinosaure. Certains pensent que ce sont des systèmes de réservation qui existent depuis très longtemps et qu'avec la multiplication des contenus et la fragmentation du contenu, les GDS vont un peu disparaître. Ce qui n'est pas le cas.



Les GDS sont en train de créer de nouveaux GDS, de vraies marketplaces.



Sur ces plateformes de e-commerce, nous sommes capables d'intégrer du contenu qui vient de différentes sources. Sur l'aérien, ça va être les compagnies aériennes classiques, les low cost, NDC, auxquels nous ajoutons toutes les offres hôtelières, le ferroviaire et la location de véhicules.