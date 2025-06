Sabre intègre Concierge.AI à son moteur de réservation SynXis

Lesde SynXis Concierge.AI comprennent :(assistant de réservation basé sur l’IA), un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, intégré à SynXis Booking Engine, qui. Disponible en plus de 50 langues, il fournit des réponses personnalisées et rapides.(automatisation des e-mails) qui utilise l’IA générative pouren extrayant les informations essentielles relatives au voyage (telles que les dates ou le nombre de personnes) et en générant des offres personnalisées. Cette fonctionnalité améliore la rapidité de réponse, l’efficacité des réservations et allège la charge de travail du personnel.(interaction sociale automatisée) permettantsur les principales plateformes sociales, notamment Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp Business.(assistance téléphonique via l’IA) qui intègre un agent vocal intelligent dans les systèmes téléphoniques des hôtels, offrant