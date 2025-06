Iberia investit 6 milliards d’euros pour déployer son "Flight Plan 2030"

La compagnie aérienne espagnole Iberia a dévoilé, mercredi 18 juin 2025, son nouveau plan stratégique,, une feuille de route ambitieuse visant à renforcer son rôle dans l’aviation mondiale et à positionner l’aéroport de Madrid-Barajas comme un hub européen de premier plan.Porté par un investissement deObjectif affiché : passer de. Une montée en puissance qui s’appuiera sur l’arrivée de nouveaux Airbus A350, A321XLR, et potentiellement A330NEO, issus d’une commande récente du Groupe IAG. En parallèle, Iberia renouvellera sa flotte court et moyen-courrier en remplaçant progressivement les appareils plus anciens par des, plus efficaces et moins polluants. Un engagement clair vers la neutralité carbone d’ici 2050.