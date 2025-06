Été 2025 : Asie, Afrique, Amérique Latine ou Orient… nos destinations phares de l’été !

Climats du Monde vous emmène découvrir ces trésors estivaux, de l’Asie verdoyante aux savanes africaines, des Andes à l’Océan Indien.Voici nos destinations coups de cœur pour l’été, et pourquoi est ce le bon moment pour y aller…Koh Samui, Koh Phangan ou Koh Tao bénéficient d’un microclimat favorable en été. Alors que la météo est plus pluvieuse à l’Ouest, le golfe de Thaïlande reste majoritairement ensoleillé. Plages paradisiaques, mer turquoise, ambiance décontractée : le cocktail parfait pour des vacances d’été réussies, avec la possibilité de combiner avec Bangkok ou Chiang Mai.Exemple : Combiné Bangkok, Koh Phangan et Koh Samui 4* 15 jours /12 nuits En juillet-août, le Nord du Vietnam (Hanoï, Sapa, baie d’Halong) est verdoyant, vivant, spectaculaire. Le Centre (Hue, Hoi An, Da Nang, Nha trang, Quy Nhon) offre un climat sec et chaud, parfait pour découvrir les sites historiques tout en profitant de la mer. Loin de la foule hivernale, le Vietnam en été se découvre dans son authenticité.L’été, est la haute saison pour l’Indonésie : météo sèche sur Bali, Java et Lombok, mer calme, rizières éclatantes. L’occasion de découvrir les temples, volcans et traditions de l’archipel, avec ou sans guide. Pour les plus curieux, Flores, Java ou Komodo offrent des expériences hors des sentiers battus.La côte Est (Trincomalee, Pasikuda) et le Nord (Jaffna) bénéficient d’un climat sec et ensoleillé. C’est la saison idéale pour un itinéraire combinant les sites culturels du Triangle d’Or (Sigiriya, Dambulla), la nature et les plages de l’Est, loin du tourisme de masse.Le Japon peut être chaud et humide en été… sauf dans les Alpes japonaises (Takayama, Shirakawa-go, Matsumoto) ou à Hokkaido, l’île du Nord. Parfait pour profiter de festivals d’été, de paysages frais et fleuris, de randonnées et d’onsens naturels. Une autre facette du Japon, idéale pour l’été.Luang Prabang, ses temples, ses marchés et ses rivières, se découvrent dans une atmosphère détendue en été. Moins de touristes, une nature exubérante et verdoyante, des couchers de soleil magiques sur le Mékong. Le Laos est une destination sous-estimée en cette « Green » saison.Même si l’été est en saison humide, les pluies sont souvent brèves, laissant place à une végétation luxuriante et des temples baignés de lumière douce. Angkor Wat, Phnom Penh ou Kampot se visitent dans une atmosphère plus calme. Et les prix sont plus doux !L’été est la meilleure période pour la côte Est de la Malaisie : plages de Redang, Perhentian ou Tioman, mer cristalline, conditions idéales pour la plongée. À Bornéo, l'observation des orangs-outans, la jungle et les rivières en font un terrain d’aventure parfait.Juillet-août sont les meilleurs mois pour découvrir la Mongolie, lorsque les steppes sont verdoyantes, les cieux d’un bleu profond, et les températures clémentes. C’est aussi la saison du Naadam, la fête nationale mêlant lutte traditionnelle, courses de chevaux et tir à l’arc. Que ce soit en campement sous yourte, à cheval ou en 4x4, la Mongolie offre une immersion rare dans la nature et une culture nomade préservée.