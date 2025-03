Climats du Monde : Découvrez toutes les Merveilles de l’Indonésie

Existe en version vols Flex au choix ou sur nos allotements

Circuit en Mini-Groupe de 2 à 10 personnes - 6 nuits + Séjour Plage en hôtel 4* - 4 nuits● Découverte de sites emblématiques classés par l’UNESCO● Rencontres authentiques avec les traditions balinaises● Moments de relaxation dans un cadre paradisiaqueConçu pour les voyageurs souhaitant partager des moments conviviaux, ce circuit en petit groupe Ce circuit vous invite à une immersion complète à Bali, entre nature luxuriante, temples sacrés et traditions ancestrales. Découvrez des lieux emblématiques comme le. Ce voyage combine visites culturelles, moments de détente en bord de mer et rencontres avec les. Terminez par un moment desur les plages idylliques du sud de Bali.Partez à la découverte des incontournables de Bali, avec des étapes en hôtels 3* ou 4* charme.Ces programmes vous offrent le meilleur rapport qualité-prix tout en garantissant une immersion culturelle et naturelle d'exception.Idéal pour les couples ou les familles, souhaitant combiner le charme d'Ubud, capitale culturelle de Bali, et les plages du Sud de Bali.Ubud 4 nuits et plage 6 nuitsPour les amateurs de snorkeling et de mer turquoise, cap sur l’île de Nusa lembonganUne véritable aventure entrepour découvrir les îles de Java et de Bali ! Des grands temples de Borobudur et Prambangan aux villages typiques de la campagne javanaise, en passant par le volcan Bromo, Java vous réserve un dépaysement total ! Partez ensuite à Bali où la culture et l’artisanat d’Ubud et de nouvelles randonnées à travers les rizières et les rivières de la campagne de Sidemen vous attendent ! Terminez sur les belles plages du Sud de Bali pour un séjour relaxant.Un circuit accompagné et garanti à partir de 2 participantsPour les amateurs de volcans et de sites historiques, ce circuit est un incontournable. Admirez le lever du soleil depuis le Kawah Ijen, avec son cratère turquoise et ses émanations de souffre. Une aventure parfaite pour les explorateurs dans l'âme.