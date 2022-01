Climats du Monde dévoile son e-brochure « Best Of 2022 »

Depuis deux ans et en pleine crise liée au Covid-19, Climats du Monde n'a de cesse de revoir sa stratégie et de s'améliorer.



Ainsi, en 2021, le voyagiste a élargi sa production sur 3 nouveaux axes : l'Amérique Latine avec la marque Empreinte reprise fin 2020 (12 destinations), ; l'Afrique (Afrique du sud, Botswana, Namibie, Kenya, Tanzanie, Zimbabwe) et l'Orient (Egypte, Emirats arabes, Oman).



Un pari qui a porté ses fruits, puisque ces nouveaux axes " représentent aujourd’hui 55% des ventes ", indique le Groupe dans un communiqué.



Sur ces nouvelles destinations, le TO " a conçu une production de spécialiste issue de son expertise sur l’Asie. Parallèlement Climats du Monde a déployé une formation intense de ses vendeurs et forfaitistes ".



Aussi, le TO a " réussi à attirer les agences en privilégiant une offre de plus en plus large en séjours et combinés plage dans toutes les régions ouvertes sans quarantaine et ce avec une augmentation de 25% du panier moyen avec une clientèle recherchant de plus en plus le "à la carte" haut de gamme ".