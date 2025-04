2ème édition du programme de certification Thaïlande

Présentée par Amanda Geraud (Directrice des Ventes), Olivia Calvin et Prakit Saiporn (Directeur Marketing de l’OT de Thaïlande), elle aborde les différents aspects et les points forts du Pays du Sourire. Cette vidéo donne une vue d’ensemble complète et actualisée de la destination :



● Les informations pratiques et techniques pour proposer la destination,

● Les incontournables à ne pas manquer,

● Les régions plus intimistes

● Les particularités régionales et leurs attraits respectifs,

● Des suggestions de circuits équilibrés entre culture, nature et détente,

● La clientèle cible et les offres selon le profil des voyageurs,

● Ainsi qu’un panorama des principales zones balnéaires.



Idéale pour (re)découvrir les essentiels du "Pays du Sourire", cette formation de base permet aux agents de voyages de mieux comprendre les spécificités culturelles et touristiques de la Thaïlande, pour adapter leurs conseils et recommandations en fonction du profil de chaque client.



Formation en ligne disponible ici 👇