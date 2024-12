Climats du Monde : Les Supports de Vente arrivent en Agence

Afin de maintenir sa position de leader sur l’Asie (N°1 vers la Thaïlande et le Vietnam selon BSP 2023), Climats du Monde augmente ses engagements aériens pour 2025 avec plus de 350 sièges par semaine.

Ces accords aériens permettant d’une part de proposer des forfaits plus de 18 mois à l’avance et surtout les meilleurs tarifs du marché en haute saison.

Air France, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, ou encore Eva Air comptent parmi les compagnies partenaires.



Sur chacun des produits de la E Brochure, des liens renvoient vers le site pour une réservation immédiate en temps réel au départ de Paris et Province !



Le Japon devient la 4eme destination Asie du Tour Opérateur (après la Thaïlande, le Vietnam et l’Indonésie) et compte désormais 30 programmes en ligne dont de nombreux circuits, des programmes en liberté et la possibilité de réserver son entrée à l’Exposition Universelle d’Osaka 2025 ou encore de combiner avec un circuit en Corée du Sud.



Toujours en Asie, la Chine fait son grand retour en 2025 avec un GIR et pas moins de 4 Circuits en privé ou liberté.



Taiwan, (hub de la compagnie Eva Air notamment) fait également son entrée dans la production 2025 avec une escapade en stop over et un GIR de 10 jours 7 nuits.

Des offres stop over sont également proposées pour Singapour, et les Emirats, ainsi que le Qatar.



L’Inde propose 3 nouveaux circuits privés autour du Yoga et de la Méditation ou encore de la Faune et la flore et maintient son programme « Women Only – Sur la Route de Shakti » avec notamment un départ pour la fête de Holi.