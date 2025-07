Grève contrôleurs aériens 3 juillet 2025 : entre 25 et 50 % des vols supprimés

Un préavis de grève nationale a été déposé par deux syndicats minoritaires, l'UNSA-ICNA et l'USAC-CGT parmi les contrôleurs aériens, pour les journées des 3 et 4 juillet 2025, en France métropolitaine et outre-mer.Dans ce contexte, la Direction Générale de l'Aviation Civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols pour la journée du jeudi 3 juillet 2025 de :- 50% sur les aéroports de Nice, Bastia et Calvi ;- 30% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Montpellier, Ajaccio et Figari ;- 25% sur les aéroports de Paris-Charles-De Gaulle, Paris-Orly et Beauvais.sont à prévoir sur l’ensemble des aéroports français.Pour la journée du 4 juillet, les aménagements de programmes de vols demandés par la DGAC seront communiqués le mercredi 2 juillet.