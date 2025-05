Grève : des retards et annulations dans plusieurs aéroports

Comme le rappelle AirHelp, la grève pouvant notamment affecter les contrôleurs aériens, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de verser une indemnisation financière aux voyageurs en cas de retard ou d’annulation de vol.Cependant, les passagers disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir dans ce type de situation. La compagnie est notamment tenue de couvrir les besoins essentiels (repas, rafraîchissements, hébergement, etc.) durant l’attente.Un vol alternatif doit être proposé, quelle que soit la cause de la grève. Le passager est libre de l’accepter ou non. En cas de refus, le remboursement intégral du billet peut être demandé.Si des frais supplémentaires ont été engagés (nourriture, hébergement, perte ou retard de bagages), le règlement européen CE261 prévoit que la compagnie aérienne les prenne en charge. Il faut toutefois garder les justificatifs.