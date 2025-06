Grève des 3 et 4 juillet : des journées noires dans le ciel français ?

Elle rappelle aussi que les salaires des contrôleurs ont été revalorisés, grâce à l’accord social signé entre l’administration et la majorité des syndicats en 2024, malgré le contexte financier plus que délicat pour l’État français.



Elle a aussi reconnu la situation tendue au niveau des RH, débouchant sur des sous-effectifs chroniques. La DGAC défend son plan de recrutement ambitieux réparti sur plusieurs années.



Et cette réunion de la dernière chance semble ne rien avoir apporté.



Dans la même journée, l'UNSA-ICNA a mis en ligne deux nouveaux communiqués de presse : l'un rappelant les motivations du préavis, et l'autre, sous forme de droit de réponse, face aux attaques de la direction.



Alors que la tour de contrôle du sud-est de la France devrait connaître un été de tous les records au niveau du trafic, les retards devraient aussi suivre cette dynamique.



" La cause première des retards et du manque de performance est connue : un sous-effectif, résultat d’une politique de recrutements défaillante malgré les signaux d’alerte transmis depuis des années.



Mais à cela il convient d’y associer la gestion calamiteuse de la modernisation technique : l’outil 4F est décevant et ne répond pas aux attentes des PC en matière d’interface et d’aide.



Les 20 % de gain de capacité fantasmés par nos dirigeants ne sont donc pas là. Et il ne faut surtout pas oublier le management brutal et autoritaire de la DSNA qui a ainsi perdu l’adhésion et l’investissement des ICNA, " explique le document.



Le personnel gréviste a jusqu’au 1er juillet à midi pour la journée du 3 juillet 2025, puis jusqu’au 2 juillet à midi pour celle du 4 juillet 2025.