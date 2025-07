Grève des contrôleurs aériens du 4 juillet : jusqu'à 50% des vols annulés !

en danger le bon fonctionnement des services et la sécurité aérienne

A la veille du premier chassé‑croisé estival, les contrôleurs aériens ont décidé de taper du poing sur la table.Dénonçant un management toxique et des conditions de travail dégradées mettant "",L'UNSA‑ICNA a déposé un préavis pour les 3 et 4 juillet 2025, tandis que l'USAC‑CGT a rejoint le mouvement pour la seule journée du 3 juillet. Une conciliation menée par la Direction générale de l'aviation civile a bien eu lieu, mais aucun compromis n'a été trouvé.Les grévistes se sont déclarés, entraînant des impacts plus ou moins importants. Pour jeudi, 11 aéroports sont concernés par des réductions de trafic allant de 25 à 50 % des vols.Concernant la journée du lendemain, les grévistes avaient jusqu'au 2 juillet à midi pour se déclarer.