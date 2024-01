Contrôleur aérien : vers un service minimum en cas de grève ?

TourMaG.com - Les voyageurs pourront-ils bénéficier d'un service minimum ?



Chloé Relzan : Cette loi va permettre à la DGAC et aux compagnies aériennes d’anticiper le nombre de grévistes et donc d’instaurer un service minimum plus adapté, ainsi que de garantir une meilleure gestion de l’annulation des vols et une meilleure information des passagers.



TourMaG.com - Est-ce que le fait de connaître à l'avance les potentielles perturbations, cela va changer quelque chose pour les agences de voyages, notamment sur les remboursements ou prises en charge en cas d'annulation...



Chloé Relzan : Les effets positifs de cette loi devraient également être ressentis par les agences de voyages, qui subissent de plein fouet les annulations de vols.



Toutefois, elle n’est pas miraculeuse : il y aura toujours des annulations, et même si les compagnies pourront davantage anticiper, nous parlons ici d’une information transmise à midi l’avant-veille de la journée de grève…



Cela impliquera donc toujours une gestion urgente des annulations pour les agences de voyages, mais il devrait y avoir moins d’incertitude s’agissant des vols annulés.



Il faut également espérer que cela permettra aux compagnies aériennes de mieux réacheminer les voyageurs et/ou de les rembourser sans que l’agence de voyages soit contrainte de trouver une solution par ses propres moyens.