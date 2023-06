"Tout cela crée du stress sur des personnes en charge d’assurer la sécurité des vols. Cela ne peut pas durer. "

C'était une demande de la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers). Elle demandait au gouvernement d’envisager une réforme pour pouvoir mieux anticiper l’impact de ces mouvements sociaux chez les contrôleurs aériens français.Pascal de Izaguirre avait évoqué une éventuelle extension aux contrôleurs aériens français de la loi Diard qui impose aux grévistes des compagnies aériennes de se déclarer au plus tard 48 heures avant le début du conflit, et cela pour permettre de mieux s’organiser.Marc Rochet, directeur général d'Air Caraïbes alertait à ce propos sur le degré de stress vécu par les équipages suite à ces mouvements avec des recalages d’horaires en permanence, des attentes sans savoir l’heure à laquelle on pourra partir….