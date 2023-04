Transport aérien français : un retour cet été à 100% du trafic de 2019

Autre gros sujet évoqué, la transition énergétique et la compétitivité.



Laurent Timsit, le Délégué général de la FNAM a salué la remise au gouvernement, le 14 février dernier, de la feuille de route de décarbonation du transport aérien au titre de l’article 301 de la loi climat et résilience, en soulignant que le secteur aérien était le premier à le faire.



L’objectif est fixé : assurer la transition écologique en préservant la démocratisation de l’aérien.



« Deux scénarios sont évoqués pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 » a expliqué Laurent Timsit, deux chemins possibles avec dans les deux cas la possibilité d’arriver à la neutralité carbone à l’horizon 2050



- Un scénario « Action » qui correspond au scénario règlementaire et qui se base sur ce que la règlementation européenne prévoit en matière de disponibilité de C.A.D (Carburant aéronautique durable)



- Un scénario « Accélération », plus audacieux avec des objectifs plus ambitieux en matière d’incorporation de C.A.D



Laurent Timsit a aussi rappelé les principaux leviers de la décarbonation :

- La constitution d’une filière de carburants aéronautiques durables.

- La mise en place d’aides à la recherche, l’industrialisation et à l’exploitation

- La réduction du cout des SAF par rapport au kérosène fossile



La FNAM s’est également félicitée d’avoir été entendue par le gouvernement sur l’urgence de la création d’une filière française sur les C.A.D.



Dans tous ces domaines, des avancées concrètes sont attendues et le salon du Bourget en juin 2023 devrait être l’occasion d’un certain nombre d’annonces.



Levier important également, le renouvèlement des flottes avec de nouveaux avions permettant la réduction d’émissions de 15 à 25% en moyenne.



Vincent Etchebehere, directeur Développement durable et Nouvelles Mobilités d’Air France-KLM présent lors de cette conférence a indiqué que pour Air France la part de nouveaux avions dans la flotte était de 7% en 2022. Elle sera de 30% en 2023, 45% en 2025 et 70% en 2030.



La feuille de route complète est désormais disponible sur [le site de la FNAM]urlurlblank:https://www.fnam.fr/wp-content/uploads/2023/04/Feuille-de-route-decarbonation-transport-aerien-Article-301-mars-2023.pdf