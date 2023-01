FNAM : 2023 une année de défis pour le transport aérien !

"Tous nos maux, les excès de taxes, de redevances, de règlementation et de fiscalité ne se sont pas envolés hélas avec le Covid "

"Nous devons déjà financer la transition énergétique qui va représenter des investissements considérables pour les compagnies aériennes, nous le faisons avec beaucoup de bonne volonté, mais ne chargeons pas la mule !"

"payer les pots cassés".

a rappelé Pascal de Izaguirre.Le transport aérien français, est rentré dans la crise en étant fragile. Après la crise, c’est le même constat, les prêts à rembourser en plus.à savoir ne pas alourdir le niveau des taxes et des redevances et qu’il n y ait pas non plus de modifications au système de régulations aéroportuaire qui régit le cadre des relations financières avec les aéroports.a réclamé le président.octroyées aux aéroports pour couvrir la taxe de sécurité et de sûreté payée par les compagnies et qui compte tenu de la crise n’a pu être perçue. Ce déficit a été compensé par des avances remboursables. L’état demande le remboursement de ces avances aux aéroports et les compagnies membres de la FNAM craignent qu’une fois de plus on se retourne vers elles pourLa FNAM a signé il y a quelques semaines la charte de qualité des acteurs aériens à l’initiative du ministre Clément Beaune en prévision des très gros évènements à venir en France : la coupe du monde de rugby et les JO 2024.À cet égard,encore en cours de réglages et qui, s’il était entré en vigueur comme prévu dans les semaines qui viennent aurait à coup sûr provoqué des difficultés comparables à celles vécues durant l’été 2022.