FNAM : "Nous voulons un environnement réglementaire et fiscal simple"

Concernant les réservations sur le printemps et l’été prochain, Pascal de Izaguirre évoque une situation similaire à celle de l’an dernier à la même époque, en attendant « le trafic de dernière minute qui répond très bien aux sollicitations ». « Nous n’avons aucun élément d’inquiétude et sommes confiants sur la reprise de la demande » ajoute-t-il.



« Sur le moyen et le long-courrier, les gens apprécient de prendre l’avion. Quand on évoque le airline bashing, on ne peut pas dire que cela se traduise sur les chiffres de réservations et le comportement des consommateurs » conclut le président de la FNAM.