Cérémonie des JO 2024 : près de 900 vols annulés ? 🔑

Plus de 160 000 sièges supprimés en raison de la fermeture de l'espace aérien

A l'occasion de la tenue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a décidé de fermer le ciel parisien, entre 19h et 00h. Des restrictions qui auront des conséquences économiques puisque près de 900 vols, soit 160 000 sièges, pourraient être annulés. Le Board of Airlines Representatives (BAR) et la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) ont écrit à la DGAC, pour demander des ajustements.

Rédigé par Romain POMMIER le Jeudi 11 Janvier 2024

Lu 341 fois