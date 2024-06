JO 2024 : l'engouement populaire prend-il enfin ?

Il ne faut s'étonner de l'ambiance générale actuelle autour des jeux. Toutes les éditions des JO, des coupes du Monde de football et finalement tous les grands évènements sportifs connaissent leur lot de polémiques dans l'année qui précède.



Dans le cadre de projets au long cours, il y a des phases d'engagement de la population, mais aussi de contestation logique et cohérente en approche des festivités,

Les Jeux olympiques de OParis 2024 sont une énorme caisse de résonance sociale et médiatique.Pendant que dans les transports les syndicats profitent de l'évènement pour faire planer le risque d'une grève, les Parisiens se plaignaient continuellement des travaux sans fin dans la capitale et les hôteliers d'afficher un trop-plein de vide, après avoir fait grimper en flèche leurs tarifs. nous avait confié Christophe Lepetit, le responsable des études économiques et des partenariats du Centre de Droit et d'Économie du Sport (CDES).La phase des complaintes serait enfin terminée, le monde se tourne avec appétit sur l'évènement sportif planétaire le plus suivi.