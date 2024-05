JO 2024 : 2,67 milliards d'euros de retombées pour le tourisme

"Nous avons mesuré l'impact des visiteurs qui vont se rendre aux JOP et qui ne résident pas en Ile-de-France : étrangers ou Français qui n'habitent dans cette région. Nous avons intégré un phénomène d'éviction. Nous avons dégradé en quelques sorte le résultat de plus de 20% en tenant compte que certains visiteurs ne viendraient pas à Paris à cause des jeux"

Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont faire rayonner notre territoire, notre pays et partager des émotions avec le plus grand nombre. Mais la vraie raison d'être de cet évènement est de mettre à l'honneur le sport et les valeurs olympiques et paralympiques de notre territoire pour créer un impact d'un point de vue économique

Sur ces 9 milliards,a détaillé Christophe Lepetit.L'étude a aussi analysé l'effet levier de cet évènement par rapport à la dépense publique qui évalue un ratio" a expliqué Tony Estanguet , Président de Paris 2024, qui a tenu