JO : miroir aux alouettes pour le tourisme et l'économie ? 🔑

Il ne faut s'étonner de l'ambiance générale actuelle autour des jeux. Toutes les éditions des JO, des coupes du Monde de football et finalement tous les grands évènements sportifs connaissent leur lot de polémiques dans l'année qui précède.



Avant Tokyo, le président du comité d'organisation avait démissionné et avant Rio, il y avait la polémique sur la qualité des eaux...



Dans le cadre de projets au long cours, il y a des phases d'engagement de la population, mais aussi de contestation logique et cohérente en approche des festivités,

Cette situation est même salutaire, car elle maintient sous pression et rehausse le devoir d'exemplarité des parties prenantes, dont les comités d'organisation,

Pour répondre à ces questions, nous sommes allés frapper aux portes des spécialistes.Direction Limoges, où se trouve le Centre de Droit et d'Économie du Sport (CDES) qui forme les futurs dirigeants des clubs sportifs professionnels.Le CDES possède aussi un laboratoire universitaire dans lequel travaille Christophe Lepetit. " analyse le responsable des études économiques et des partenariats.Une exaspération qui doit son origine à un calendrier qui se tend et des échéances qui se rapprochent, avec des travaux entrant dans leur dernière ligne droite.La tension palpable serait donc logique, d'autant plus que ces Jeux olympiques feront face à des enjeux de sécurité énormes, sur fond de risque terroriste." poursuit Christophe Lepetit.Un sentiment exacerbé par les ratés qu'a connu notre pays lors de l'organisation de ce type d'événement ces dernières années. Sans compter qu'outre les désagréments dans le quotidien des Parisiens et des Franciliens, une petite musique revient de plus en plus fort sur le coût exorbitant des JO.Au CDES, chargé d'évoluer les retombées financières de la manifestation, les chercheurs préfèrent parler