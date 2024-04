Jeux olympiques : comment l'OT de Marseille prépare sa saison estivale

Quant à la période des Jeux Olympiques, au 20 mars 2024, près de 31% des chambres ont été réservées à Marseille entre le 26 juillet et le 11août 2024, soit environ +3 points par rapport à 2023, avec une variation de -1,7 point par rapport aux prévisions du 26 février 2024 (32,6%).



Pour les meublés de tourisme, le nombre de nuits réservées (au 26 mars 2024) sur la même période, augmente de +52% par rapport à 2023. Le tarif journalier moyen augmente de +61% par rapport à 2023, pour atteindre 176 euros en moyenne, soit +8% par rapport aux prévisions du 8 mars dernier.



" Il faut savoir que juillet et août sont, depuis quelques années, des mois très forts, et je crois que les hôteliers n'auront pas beaucoup de possibilités de faire beaucoup mieux que les autres années en terme de remplissage ", ajoute Marc Thépot, le président délégué de l'OT.



En revanche, il faut travailler sur la qualité de l'accueil. Les hôteliers disposent de leurs propres outils de benchmark mais aussi de qualité, comme TripAdvisor, Google et des outils internes.



Et je peux vous dire que je participe à des réunions où les hôteliers se challengent et essayent de faire progresser les indices de qualité. Cela participe aussi à tirer vers le haut l'ensemble de la démarche, par l'exemplarité, par l'effet de diffusion, etc. ".