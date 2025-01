meilleure répartition des flux

- n’est pas la dernière à naviguer entre deux eaux. La capitale veut envoyer les touristes dans ses, pour un tourisme plus responsable et avec le souci d’une «» (le mot d’ordre du moment, partout en France !).Mais elle met en scène sa cathédrale toute neuve dans unet la file d’attente pour pousser les portes est plus longue qu’à Disneyland Paris.Même- dont on ne cessera jamais de vanter la réussite –, incitant indirectement les visiteurs à s’agglutiner toujours davantage le long de la Seine ou sur le Pont des Arts, à. Et tant pis pour la répartition des flux et le tourisme respectueux, porteur de valeurs…Ainsi, l’allée empruntée l’été dernier par Marie-Josée Perec et Teddy Riner a désormais des allures defaçon Emily in Paris et des CD piratés de Céline Dion !Et lesdes quais - pourtant jamais avares en coups de gueule lorsqu’il s’agit de défendre le patrimoine parisien –à accrocher sur les ponts… Pour quelques visiteurs de plus, les bonnes intentions sont vite oubliées !