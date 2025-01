Office de tourisme Paris : l’accueil physique des touristes, un modèle à réinventer ! (Jean Pinard) [ABO]

les points de contacts

Visitors Center Aéroport

On ne peut pas dire que la décision de la directrice de l’office de tourisme de Paris de fermer son dernier point d’accueil physique soit passée inaperçue. Bon si on veut commenter ce sujet avec un peu de légèreté,Mais plus sérieusement, on a presque envie de dire que cette décision est presque anecdotique tant le maintien d’un seul point d’information semble incongru pour une ville aussi touristique que Paris.Soit on considère que renseigner les touristes est une priorité stratégique, et dans ce cas,plutôt dans lesparce que le besoin d’information est certainement le plus fort dans ces espaces dans lesquels on se sent toujours un peu perdus, et la présence d’un espace d’accueil et d’information vient rassurer.C’est le choix, par exemple de l’Office de tourisme de Genève qui gère le «» de Cointrin, 7 jours sur 7 de 7h à… minuit ! Mais bon, là-bas, on y fait du business, de la vente de titre de transport ferroviaire, de navettes pour les hôtels et des réservations pour tous les hôtels de Suisse.Du coup poser un office de tourisme dans une ville aussi touristique que Paris , encore faut-il trouver le lieu idéal qui évitera aux touristes de faire 30min de métro rien que pour y rentrer chercher une info, et ça, il semblerait qu’on l’ait un peu oublié, considérant que, quel que soit le lieu d’implantation, c’est la fonction qui va générer les flux et donc la fréquentation.