Vacances d’été 2022 à Paris : les activités et visites incontournables

À la recherche des plus belles excursions et animations parisiennes ? Paris vous réserve de nombreuses surprises cet été !Optez pour une croisière commentée pour avoir un tout autre regard sur Paris. Cette balade vous permettra de contempler la Tour Eiffel, le Pont Neuf, le Grand Palais, le Musée d'Orsay, le Musée du Louvre, l'Institut Français, Notre-Dame, etc.Les nuits des étoiles seront de retour les 5, 6 et 7 août 2022. La capitale et ses environs proposent un accès entièrement gratuit à toutes les tranches d'âge. Cet événement a été créé par l'Association Française d'Astronomie il y a 31 ans pour dévoiler les mystères de l’astronomie et de l’univers sous le ciel de Paris. Aujourd'hui, on peut compter plus de 250 clubs d'astronomie et 100 manifestations à travers la France.L’été 2022 accueillera des festivals de cinéma en plein air dans toute la région parisienne. Allongez-vous sur la pelouse ou sur un transat et profitez d’une magnifique séance ciné sous les étoiles !Le cinéma en plein air La Villette vous fera découvrir le thème de la danse du 20 juillet au 21 août 2022. Tenez aussi l'expérience du Ciné Tarmac dans le Musée de l'Air et de l'Espace. Installez-vous confortablement dans un transat face au Boeing 747 et profitez des meilleurs films du septième art sur l'espace et l'aviation.Du 17 au 19 juin 2022, à Paris et en Île-de-France, le Monde de l'Agriculture s'ouvre au public lors d'animations, de découvertes et de dégustations à l'occasion de la Journée Nationale de l'Agriculture. Cela vous permettra de découvrir et de célébrer l'agriculture urbaine parisienne. Cette année, l'événement est parrainé par l'ambassadeur de la gastronomie française Guillaume Gomez et le chef français doublement étoilé Thierry Marx.