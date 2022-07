Que faire et visiter à La Rochelle cet été

Certains historiens situent les traces de sa toute première occupation au Xe siècle. Cependant, d’autres pensent que c’est plutôt au Ve siècle que des Alains s’y sont installés et y vivaient de pêche et de viticulture.Plus tard, au Moyen-âge, vu sa situation géographique, l’implantation d’un port fut une évidence. La Rochelle devient alors une cité marchande prospère grâce au commerce du sel et du vin. Ville protestante et ayant de nombreuses libertés, elle rayonne économiquement et culturellement entre 1568 et 1620. Mais en menaçant la politique de Richelieu, elle vit une grande crise et se retrouve, ensuite, privée de nombreux avantages dès 1628. Elle retombe, cependant, rapidement sur ses pattes grâce à son fructueux commerce maritime. Malheureusement, le port qui a fait son succès a activement participé de la traite des noirs durant le Siècle des Lumières. Lors des guerres mondiales, elle ne subira pratiquement pas de dégâts.Actuellement, la ville se veut verte et milite activement pour cela. Son économie se base principalement sur la Pallice, son port maritime, et Les Minimes, son port de plaisance. Elle est connue pour être très animée, grâce, entre autres, à ses nombreux festivals.