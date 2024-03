La Voyagiste Paris : entre luxe, romance et voyages sur-mesure

Les itinéraires proposés durent en moyenne une douzaine de jours. Cela permet à Manon Pichereau de planifier les visites en dehors des week-ends, afin d'éviter les foules. Elle ajuste également les horaires, pour une expérience plus tranquille.



" C'est aussi mon rôle d'essayer de les orienter sur les bonnes journées. D'éviter un samedi à Versailles, mais plutôt de le faire en semaine, pareil pour Giverny. Je connais les destinations. "



A l’approche des Jeux Olympiques, il serait légitime de penser que grand nombre de voyageurs souhaiteraient se rendre à Paris. Mais la fondatrice de l’agence nous explique que du côté de sa clientèle c’est tout l’inverse.



" Pour la période estivale, les Français ne demandent pas du tout à aller autour de Paris, mais plutôt dans la Vallée de la Loire ou sur la Côte d'Azur. Quant aux Américains, c'est assez marrant, mais toutes leurs demandes s'arrêtent vers le 30 juin et reprennent le 26 août. "



En 2024, Manon Pichereau aimerait pouvoir embaucher, ne plus être toute seule. Elle a également pour projet d’agrandir son cercle et souhaiterait développer de nouveaux partenariats avec d'autres plateformes, d'autres agences locales aux Etats-Unis.



Mais ce n’est pas tout. " j'aimerais bien me tourner davantage vers le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. J'ai des contacts, donc je pense que je vais essayer de me développer avec des plateformes et des agences locales sur toutes ces destinations-là ". La France et son romantisme ont encore de beaux jours devant eux...