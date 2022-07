La Normandie prépare le 80e anniversaire du Débarquement

de Paix, de Liberté et de Réconciliation

La Région veut profiter de cette histoire et de ce patrimoine mémoriel pour s’inscrire dans une dynamique «» qui seront à l’ordre du jour du Forum mondial pour la Paix dont la prochaine édition aura lieu les 23 et 24 septembre 2022 à Caen.La présentation du logo du 80e anniversaire est le point de départ d’une préparation active des commémorations de juin 2024 qui a débuté avec l’opération Biting à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime) en juin 1942, et le Raid de Dieppe du 19 août 1942.Pour mémoire en 2014 pour le 70e anniversaire, le programme s’était déployé autour de 92 cérémonies commémoratives, mobilisant 6 millions de visites (28% de plus qu’en année « normale », en mémoire des Vétérans et des victimes civiles du Débarquement et de la Bataille de Normandie, 15 millions de nuitées, soit 10% de fréquentation étrangère supplémentaire en hôtellerie et 1 milliard de téléspectateurs pour la cérémonie internationale du 6 juin 2014 dans le monde.