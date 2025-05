L’Eure impressionniste comme vous ne l’avez jamais vue : châteaux, jardins et villages de charme

Parlons d’un autre château et jardin. Propriété du département, le, cumule deux avantages. Un,: les vestiges d’un castel médiéval avec remparts et châtelet, associés à une demeure fortifiée remaniée au 17ème s.Cette dernière a beau être en restauration, cela n’empêche pas l’ensemble d’évoquer la puissance des dynasties seigneuriales en Normandie (ici la famille d’Harcourt), depuis l’époque féodale jusqu’au Classicisme. Deux :. C’est l’un des plus anciens de France. Sur 11 hectares, on compte 500 espèces d’arbres et d’arbustes. Certains ont entre 150 et 200 ans, d’autres mesurent plus de 40 m de haut. Une merveille au printemps.On finira le séjour par. Célébrissime, ce village a accueilli Claude Monet de 1883 à sa mort, en 1926. On visite sa maison et ses jardins, empreints d’un romantisme fou.Au musée voisin, l’exposition « La Collection Nahmad. De Monet à Picasso », du 28 mars au 29 juin 2025, rassemble une soixantaine d’œuvres des plus grands noms de l’histoire de l’art impressionniste et moderne de la fin du 19ème et du début du 20ème s., Monet, Degas, Renoir, Picasso…Une formidable collection et une superbe mise en scène de la Normandie qui garantit, l’Eure en tête, une riche escapade culturelle et paysagère au printemps.